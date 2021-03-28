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Шепелев показал возлюбленную в палате роддома с новорожденным сыном
Дмитрий Шепелев поделился фото с подписчиками / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Шепелев показал возлюбленную в палате роддома с новорожденным сыном

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев в конце марта стал отцом во второй раз. Сына ему родила его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова. Пока пара предпочитает скрывать имя малыша. Знаменитость поделился трогательным снимком из палаты роддома, где запечатлены мама и новорожденный малыш.

В кадре Екатерина отдыхает на кровати в сорочке, а рядом с ней в переносной кроватке лежит ребенок.

— Уехать после вечеринки, где друзья, музыка и танцы, прямиком в госпиталь. Похоже, лучший сценарий рождения сложно представить. Именно так произошло с нами и теперь это, без сомнения, еще одна семейная история, которую мы с удовольствием и улыбкой будем вспоминать и пересказывать всю нашу жизнь. Удивительное приключение продолжается. Счастлив, — подписал фото Шепелев.

Друзья и поклонники поздравили пару еще раз с прибавлением в семье.

«Счастья вашей семье! Вы такие классные!»; «Скорейшего восстановления после родов Екатерине»; «Отличная история, пусть всегда будет солнце»; «Какое счастье стать родителями, на свет появился малыш, это же такое счастье!» — оставили комментарии фолловеры.

Напомним, Дмитрий Шепелев познакомился с архитектором Екатериной Тулуповой в 2016 году. Через два года пара начала жить вместе. У новоиспеченных родителей есть дети от первых браков. У Шепелева — сын Платон от брака с певицей Жанной Фриске, а у Тулуповой — дочка Лада.

В пятницу, 26 марта, стало известно, что у Шепелева и Тулуповой родился сын. Роды прошли в элитной московской клинике.

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