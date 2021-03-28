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Неизвестный напал с ножом на посетителей библиотеки в Канаде
Фото: pixabay.com

Неизвестный напал с ножом на посетителей библиотеки в Канаде

Юлия Курганова

Происшествия

Шесть человек получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного на посетителей в библиотеке и рядом с ней в канадском городе Ванкувер. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил телеканал СBC.

Нападавшего оперативно задержали полицейские, но его личность пока не разглашается.

В настоящее время угрозы общественной безопасности нет, начато расследование.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при стрельбе возле бара в Филадельфии. Неизвестный открыл стрельбу после конфликта, который случился внутри заведения.

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