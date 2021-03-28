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Взрыв прогремел около церкви в индонезийском городе Макассар
Улица Джакарты

Взрыв прогремел около церкви в индонезийском городе Макассар

Иван Юминов

Происшествия

Произошел взрыв около католической церкви в индонезийском городе Макассар. Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта.

При инциденте пострадало не менее десяти человек, часть из них в тяжелом состоянии. Взрыв, предположительно, совершил террорист-смертник, подорвавший себя. Во время этого внутри церкви шла служба. Ответственность за происшествие на себя пока никто не взял, у полиции также пока нет версий об организаторах теракта, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Видео: РИА Новости

Ранее сообщалось о возможном пересмотре смертного приговора Джохару Царнаеву в США.

Читайте также: Полиция задержала троих жителей ХМАО по подозрению в подготовке теракта

терактвзрывИндонезия
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