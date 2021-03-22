Полиция задержала троих жителей ХМАО по подозрению в подготовке теракта

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Полиция задержала троих жителей Ханты-Мансийского автономного округа по подозрению в подготовке теракта. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах региона.

Задержанные являются гражданами России. Уточняется, что они проживают в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

— Задержаны трое жителей ХМАО. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 15 человек могли попасть под сход лавины в Мурманской области.

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