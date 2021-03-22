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Похитителя элитного алкоголя за 255 тысяч рублей задержали в столице
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Похитителя элитного алкоголя за 255 тысяч рублей задержали в столице

Анастасия Колоскова

Происшествия

Сотрудники полиции задержали мужчину, похитившего в одном из столичных магазинов бутылку вина за 255 тысяч рублей. Выяснилось, что задержанный имеет отношение еще к пяти аналогичным преступлениям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Пропажу дорогостоящего алкоголя заметила продавщица торгового зала и вызвала полицейских. Прибывшим стражам порядка женщина сообщила, что к преступлению может быть причастен подозрительный посетитель, который долго ходил между прилавками, но вышел, так ничего и не купив.

Сотрудники полиции задержали 29-летнего приезжего мужчину. По его словам, элитный алкоголь он продал, а деньги успел потратить. Силовикам удалось установить, что задержанный причастен еще к пяти аналогичным преступлениям. Все кражи он совершал по одному сценарию: заходил в магазины в различных районах Москвы, где продавался дорогой алкоголь, и выносил бутылки, спрятав их под куртку. Похищенные напитки он продавал.

Уточняется, что общий материальный ущерб превысил 500 тысяч рублей. В отношении приезжего возбудили уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Видео: Пресс-служба УВД

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