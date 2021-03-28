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Злоумышленник представился сотрудником банка и украл 2,5 миллиона рублей
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Злоумышленник представился сотрудником банка и украл 2,5 миллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Неизвестный представился сотрудником банка и похитил с чужого счета крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Южному округу Москвы в пятницу, 26 марта.

Жертвой преступления оказался водитель. По словам мужчины, ему позвонил незнакомый человек, который назвал себя сотрудником банка. Мошенник выведал банковские реквизиты у водителя и сразу же вывел с его счета все денежные средства. Сумма похищенного составила 2,5 миллиона рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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