Врач-диетолог предостерегла москвичей от необдуманного приема витаминов

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Прием витаминов назначается специалистами по результатам лабораторных исследований и на основе анализа рациона питания. Не стоит прописывать себе витамины самостоятельно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

— Нужно забыть про принцип «я пошел — себе витаминчиков купил», это бред. Есть определенные анализы, по результатам которых проводится коррекция рациона БАДами, — отметила Макиша.

Однако существуют витамины, которые рекомендуется принимать по эпидемиологическим показаниям: витамин D, йод, кальций. По словам эксперта, их дозировку врачи должны определять в индивидуальном порядке.

— Про йод вообще никто не помнит, хотя мы живем в йододефицитном регионе, рыбу каждый день никто не ест. В связи с этим у 70% населения есть диффузные изменения щитовидной железы, — напомнила диетолог.

Согласно рекомендациям ВОЗ, человеку со сбалансированным питанием не требуется дополнительного приема витаминов. Вегетерианцам показано восполнять нехватку витамина B12 и железа, напомнила эксперт.

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