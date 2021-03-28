За последние сутки в столичную ИКБ № 2 поступило 53 пациента с COVID-19

_DSC9348.JPG / Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

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За прошедшие 24 часа в Инфекционную клиническую больницу № 2 Москвы поступили 82 человека, 53 из которых были с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала главный врач медучреждения Светлана Краснова в воскресенье, 28 марта.

— Поступили 82 человека, из них 53 с COVID-19. Выписаны 34 человека, из них 34 с выздоровлением по COVID-19, — сообщила она.

Всего на лечении в ее больнице состоят 785 пациентов, из них коронавирус имеется у 270 человек, отметила она на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось о том, как Владимир Путин подготовился к возможным последствиям после вакцинации от COVID-19.

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