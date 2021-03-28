Петр Бирюков: Пространство около пяти станций БКЛ благоустроят до конца года
Власти столицы планируют благоустроить пространство возле 13 станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.
Он отметил, что благоустройство территорий около пяти станций — «Улица Новаторов», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Народное ополчение», «Петровский парк» — было начато еще в прошлом году, а его завершение запланировано на сентябрь 2021 года.
По словам заммэра, в нынешнем году начнется благоустройство территорий, прилегающих к восьми станциям метро: «Аминьевское шоссе», «Давыдково», «Сокольники», «Электрозаводская», «Мичуринский проспект», «Воронцовская», «Кунцевская» и «Бутырская». Эти проекты планируют завершить во второй половине следующего года.
— В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций метро обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог, — приводит слова Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Кроме того, чиновник сообщил о масштабных планах озеленения территорий рядом со станциями БКЛ. Запланированы высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов.
Также на подходах у метро установят лавочки, а остановки общественного транспорта снабдят станциями для зарядки мобильных устройств.
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