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Петр Бирюков: Пространство около пяти станций БКЛ благоустроят до конца года
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Петр Бирюков: Пространство около пяти станций БКЛ благоустроят до конца года

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Петровский парк Карта всех событий

Власти столицы планируют благоустроить пространство возле 13 станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

Он отметил, что благоустройство территорий около пяти станций — «Улица Новаторов», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Народное ополчение», «Петровский парк» — было начато еще в прошлом году, а его завершение запланировано на сентябрь 2021 года.

По словам заммэра, в нынешнем году начнется благоустройство территорий, прилегающих к восьми станциям метро: «Аминьевское шоссе», «Давыдково», «Сокольники», «Электрозаводская», «Мичуринский проспект», «Воронцовская», «Кунцевская» и «Бутырская». Эти проекты планируют завершить во второй половине следующего года.

— В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций метро обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог, — приводит слова Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Кроме того, чиновник сообщил о масштабных планах озеленения территорий рядом со станциями БКЛ. Запланированы высадка деревьев и кустарников, обустройство газонов.

Также на подходах у метро установят лавочки, а остановки общественного транспорта снабдят станциями для зарядки мобильных устройств.

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БКЛБольшая Кольцевая линия (БКЛ)Благоустройство в столице
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