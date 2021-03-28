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«Наташ, ты спишь?»: москвичка подала патент на регистрацию популярного мема
Фото: pixabay.com

«Наташ, ты спишь?»: москвичка подала патент на регистрацию популярного мема

Илья Ашуров

Общество

Жительница столицы подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака фразы из популярного интернет-мема. Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта.

Речь идет о фразе «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!». Согласно заявке, поданной в патентное ведомство, товарный знак после прохождения регистрации будет именоваться именно так. В случае успешной регистрации патента заявительница сможет выпускать под этим брендом различного рода товары (фотографии, сумки, одежду и прочее), а также заниматься маркетингом, рекламой, съемками фильмов и трансляциями в интернете.

Известно, что заявку на регистрацию бренда подала предпринимательница из Москвы Дарья Бородулина, сообщает АГН «Москва».

Мем с котами, на котором домашние питомцы пытаются разбудить свою хозяйку со словами «Наташ, ты спишь?», пользуется большой популярностью в социальных сетях.

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