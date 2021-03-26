Видео с бабушкой про чат-бот собрало более 1,6 миллиона просмотров

Фото: Telegram / Москва о важном

В четверг, 25 марта, в социальных сетях был запущен ролик о чат-боте московских поликлиник под хэштегом #бабушкашарит. За полтора дня видео набрало более 1,6 миллиона просмотров. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В ролике бабушка отвечает на вопросы о современных словах. Она не может правильно объяснить все модные выражения, но зато прекрасно владеет чат-ботом.

В департаменте напомнили, что с помощью чат-бота можно записаться на прием к терапевту. Затем необходимо заполнить форму опроса по ссылке из СМС. После этого пользователь отвечает на вопросы бота. Результаты опроса передаются в протокол осмотра. Таким образом, врач еще до начала приема узнает о самочувствии пациента и уделит больше времени лечению.

Видео: Telegram / Москва о важном

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