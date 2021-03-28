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Задержан москвич, «заработавший» более 700 миллионов рублей на финансовой пирамиде
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Задержан москвич, «заработавший» более 700 миллионов рублей на финансовой пирамиде

Иван Юминов

Происшествия

Полиция задержала бывшего председателя правления кредитного потребительского кооператива, которого подозревают в мошенничестве на сумму в 700 миллионов рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в воскресенье, 28 марта.

Подозреваемый является 61-летним москвичом. По версии следствия, он возглавлял финансовую пирамиду. В течение нескольких лет ему удавалось выплачивать клиентам проценты по вкладам — преимущественно за счет денег новых клиентов. В 2019 году лицензия организации была отозвана, деньги людям возвращены не были. Средства были выведены с помощью крупных займов подконтрольным руководителю кооператива структурам. Пострадавшими признаны более 1600 человек.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество», «Отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», а также «Преднамеренное банкротство». Он находится под подпиской о невыезде, на его имущество стоимостью 155 миллионов рублей наложен арест, сообщает ТАСС.

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