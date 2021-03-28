Крыши трех исторических зданий отремонтируют в Даниловском районе столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, улица Лестева, 13к22 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта в Даниловском районе Москвы будут отремонтированы крыши трех исторических зданий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в воскресенье, 28 марта.

Два здания относятся к Хавско-Шаболовскому жилому комплексу, который был построен в 1928 году. Они расположены на улице Лестева дом 13, корпусы 3 и 22. Строения выполнены в стиле конструктивизм и представляют собой двенадцать пятиэтажных домов, состоящих из типовых квартирных секций.

Также ремонту подвергнется крыша исторического здания в стиле конструктивизм. Оно находится на улице Люсиновская, дом 64, корпус 1. Здание было построено в 1925 году и является частью ансамбля жилых домов для рабочих фабрики «Гознак». После возведения дом был четырехэтажным, однако позже были надстроены еще два этажа.

Согласно плану, в указанных домах поменяют покрытие кровли, починят систему водостока, а также по возможности утеплят чердачные перекрытия.

В этом году капитальный ремонт ожидает более 2,5 тысячи домов столицы. Также планируется заменить более трех тысяч лифтов и отремонтировать свыше 1300 крыш.

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