Крыши трех исторических зданий отремонтируют в Даниловском районе столицы
В рамках программы капитального ремонта в Даниловском районе Москвы будут отремонтированы крыши трех исторических зданий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в воскресенье, 28 марта.
Два здания относятся к Хавско-Шаболовскому жилому комплексу, который был построен в 1928 году. Они расположены на улице Лестева дом 13, корпусы 3 и 22. Строения выполнены в стиле конструктивизм и представляют собой двенадцать пятиэтажных домов, состоящих из типовых квартирных секций.
Также ремонту подвергнется крыша исторического здания в стиле конструктивизм. Оно находится на улице Люсиновская, дом 64, корпус 1. Здание было построено в 1925 году и является частью ансамбля жилых домов для рабочих фабрики «Гознак». После возведения дом был четырехэтажным, однако позже были надстроены еще два этажа.
Согласно плану, в указанных домах поменяют покрытие кровли, починят систему водостока, а также по возможности утеплят чердачные перекрытия.
В этом году капитальный ремонт ожидает более 2,5 тысячи домов столицы. Также планируется заменить более трех тысяч лифтов и отремонтировать свыше 1300 крыш.
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