Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Крыши трех исторических зданий отремонтируют в Даниловском районе столицы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Крыши трех исторических зданий отремонтируют в Даниловском районе столицы

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, улица Лестева, 13к22 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта в Даниловском районе Москвы будут отремонтированы крыши трех исторических зданий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в воскресенье, 28 марта.

Два здания относятся к Хавско-Шаболовскому жилому комплексу, который был построен в 1928 году. Они расположены на улице Лестева дом 13, корпусы 3 и 22. Строения выполнены в стиле конструктивизм и представляют собой двенадцать пятиэтажных домов, состоящих из типовых квартирных секций.

Также ремонту подвергнется крыша исторического здания в стиле конструктивизм. Оно находится на улице Люсиновская, дом 64, корпус 1. Здание было построено в 1925 году и является частью ансамбля жилых домов для рабочих фабрики «Гознак». После возведения дом был четырехэтажным, однако позже были надстроены еще два этажа.

Согласно плану, в указанных домах поменяют покрытие кровли, починят систему водостока, а также по возможности утеплят чердачные перекрытия.

В этом году капитальный ремонт ожидает более 2,5 тысячи домов столицы. Также планируется заменить более трех тысяч лифтов и отремонтировать свыше 1300 крыш.

Читайте также: Крыши нескольких исторических домов отремонтируют в столичных Хамовниках

ремонтобновление кровликапитальный ремонт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте