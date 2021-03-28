Стали известны дата и место прощания с музыкантом Александром Липницким

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Похороны музыканта Александра Липницкого состоятся 30 марта на кладбище рядом с подмосковным селом Аксиньино. Об этом сообщил в воскресенье, 28 марта, музыкальный критик Артемий Троицкий.

— Отпевание в 12 часов во вторник в церкви в Аксиньино близ Николиной Горы. Похоронят на кладбище рядом, — цитирует Троицкого ТАСС.

Российский режиссер, культуролог и телеведущий, участник музыкальной группы «Звуки Му» Александр Липницкий погиб 25 марта. Он провалился под лед, пытаясь спасти свою собаку. Позже тело музыканта обнаружили в Москве-реке.

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