«Рок сам себе пробьет дорогу»: последнее интервью Липницкого о музыке

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Накануне гибели музыкант, культуролог, бывший участник знаменитой российской рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий дал интервью, в котором высказал свое мнение по поводу развития современного музыкального рок-направления в России.

— Если вспомнить историю рок-музыки в нашей стране, то это городская культура. И недаром сейчас в Санкт-Петербурге празднуют 40-летие Ленинградского рок-клуба, причем широко, с двумя большими выставками, — рассказал Александр Липницкий телеканалу ОТР.

По его словам, народное искусство чаще всего развивается в подобных провинциальных небольших клубах. При этом он подчеркнул, что рок-музыка «сама себе пробьет дорогу», как она всегда это делала. Он также отметил, что современные представители данного музыкального направления чаще сталкиваются с цензурой в СМИ.

— Возможно, возрождение цензуры будет драйвером нашей культуры в ближайшие годы, — заключил музыкант.

СПРАВКА «ВМ»

О трагической гибели Александра Липницкого стало известно 26 марта. Журналист Максим Семеляк написал об этом на своей странице в соцсети. Музыкант скончался на 69-м году жизни. Он утонул в Москве-реке. Согласно данным СМИ, тело бывшего участника знаменитой российской рок-группы «Звуки Му» было обнаружено 27 марта.

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