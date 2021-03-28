Аварийная посадка самолета из Москвы ожидается в Краснодаре из-за неисправности закрылок
Аварийная посадка самолета ожидается в аэропорту Краснодара из-за неисправности закрылок. Об этом сообщает источник в экстренных службах.
Самолет выполнял рейс из Москвы.
— Ожидается аварийная посадка Boeing 738, который летит рейсом из Шереметьева, из-за неисправности закрылок, — пояснил собеседник.
Отмечается, что на борту находятся 149 человек, передает РИА Новости.
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