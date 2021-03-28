Доступ на Красную площадь в Москве ограничили из-за забытого пакета
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Доступ на Красную площадь ограничили из-за забытого пакета. Об этом сообщили в пресс-службе ФСО.
В ведомстве также отметили, что ограничения скоро снимут.
— В ближайшее время площадь будет открыта для посещения, — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Сообщается, что правоохранители начали проверку, однако за пакетом вернулся человек, который его забыл.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после смерти женщины в фитнес-зале на севере Москвы.
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