Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Доступ на Красную площадь в Москве ограничили из-за забытого пакета
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Доступ на Красную площадь в Москве ограничили из-за забытого пакета

Василий Плиткин

Происшествия
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Доступ на Красную площадь ограничили из-за забытого пакета. Об этом сообщили в пресс-службе ФСО.

В ведомстве также отметили, что ограничения скоро снимут.

— В ближайшее время площадь будет открыта для посещения, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Сообщается, что правоохранители начали проверку, однако за пакетом вернулся человек, который его забыл.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после смерти женщины в фитнес-зале на севере Москвы.

Читайте также: Задержан москвич, «заработавший» более 700 миллионов рублей на финансовой пирамиде

Красная площадьМоскваполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте