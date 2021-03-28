Прокуратура начала проверку после смерти женщины в фитнес-зале на севере Москвы

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Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

Прокуратура Москвы начала проверку после инцидента в одном из фитнес-залов города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 28 марта.

Инцидент произошел в частном фитнес-зале на Ленинградском шоссе. 50-летняя женщина потеряла сознание в бассейне и находилась в воде без движения. Она умерла до прибытия медиков. Головинской межрайонной прокуратуре поручено провести проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о принятии дальнейших мер, уточнили на сайте ведомства.

Ранее стало известно о возбуждении СК дела после обрушения дома в ТиНАО.

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