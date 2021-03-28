Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прокуратура начала проверку после смерти женщины в фитнес-зале на севере Москвы
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура начала проверку после смерти женщины в фитнес-зале на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

Прокуратура Москвы начала проверку после инцидента в одном из фитнес-залов города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 28 марта.

Инцидент произошел в частном фитнес-зале на Ленинградском шоссе. 50-летняя женщина потеряла сознание в бассейне и находилась в воде без движения. Она умерла до прибытия медиков. Головинской межрайонной прокуратуре поручено провести проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о принятии дальнейших мер, уточнили на сайте ведомства.

Ранее стало известно о возбуждении СК дела после обрушения дома в ТиНАО.

Читайте также: При крушении самолета в Мексике погибло шесть человек

смертьфитнес-клубыМосковская прокуратура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте