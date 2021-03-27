СК возбудил дело после обрушения дома из-за взрыва газа в Новой Москве

Инцидент случился вечером в пятницу, 26 марта / Фото: АГН/Москва

Россия, Москва, поселение Московский, СНТ Западный Карта всех событий

Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщается в субботу, 27 марта, на сайте ведомства.

В настоящее время следователи и криминалисты вместе со спасательными службами города продолжают работу на месте происшествия. Следствием собирается вся необходимая документация по строительству и эксплуатации указанного объекта для проведения строительно-технической и других необходимых судебных экспертиз. Также проводится комплекс иных следственных действий, которые направлены на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Расследование по уголовному делу продолжается.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ трех человек извлекли из-под завалов живыми, их передали врачам для оказания помощи. В настоящее время завершаются работы по извлечению последнего пострадавшего, сообщается на сайте МЧС по городу Москва.

На опубликованных кадрах видны последствия взрыва — дом превратился в руины, а его фрагменты повредили автомобили.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселении Московское СНТ «Западный». Источник «Вечерней Москвы» уточнил, что обрушение жилого панельного трехэтажного дома произошло по всей площади здания. Двух человек извлекли из-под завалов. По факту инцидента была организована доследственная проверка, на место происшествия также выдвинулись следователи и криминалисты. Также проверку начала прокуратура.

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