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При крушении самолета в Мексике погибло шесть человек
Фото: socialmedia

При крушении самолета в Мексике погибло шесть человек

Иван Юминов

Происшествия

Шесть человек погибло в мексиканском штате Сонора при крушении двухмоторного самолета Cessna. Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта.

Инцидент произошел 27 марта. Самолет упал вскоре взлета. Он направлялся в американский Тусон, штат Аризона. Погиб заместитель министра экономического развития Соноры и его мать. Одному из находившихся на борту людей удалось выжить, ему оказывают медицинскую помощь. Власти и прокуратура страны собираются провести расследование с целью выяснения причин происшествия, сообщает местное издание Jornada.

Ранее стало известно о проверке СК после крушения вертолета под Калининградом.

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смертьМексикакрушение самолета
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