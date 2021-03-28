Ученые выявили внезапную пользу пищевой соды для организма

Фото: pexels.com/pixabay.com

Пищевая сода может оказывать благотворное влияние на организм. К такому выводу пришли сотрудники Медицинского колледжа Джорджии в США.

Эксперимент на грызунах позволил исследователям сделать необычное открытие. Оказалось, что пищевая сода активизирует выработку желудочной кислоты, которая противодействует патогенам в человеческом организме.

Также раствор соды снижает нагрузку на селезенку, которая активно участвует в инициации иммунного ответа. По мнению ученых, эти факторы способствуют уничтожению клеток, которые провоцируют воспалительные процессы.

Американские медики полагают, что при помощи пищевой соды можно лечить ревматоидный артрит, сообщает ФАН.

Читайте также: Врач перечислила необходимые для здоровья зубов, кожи и волос продукты