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Ученые выявили внезапную пользу пищевой соды для организма
Фото: pexels.com/pixabay.com

Ученые выявили внезапную пользу пищевой соды для организма

Анастасия Колоскова

Здоровье

Пищевая сода может оказывать благотворное влияние на организм. К такому выводу пришли сотрудники Медицинского колледжа Джорджии в США.

Эксперимент на грызунах позволил исследователям сделать необычное открытие. Оказалось, что пищевая сода активизирует выработку желудочной кислоты, которая противодействует патогенам в человеческом организме.

Также раствор соды снижает нагрузку на селезенку, которая активно участвует в инициации иммунного ответа. По мнению ученых, эти факторы способствуют уничтожению клеток, которые провоцируют воспалительные процессы.

Американские медики полагают, что при помощи пищевой соды можно лечить ревматоидный артрит, сообщает ФАН.

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