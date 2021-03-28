В «Роскосмосе» опровергли информацию о смене руководства

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В «Роскосмосе» опровергли информацию о грядущей смене руководства. В пресс-службе госкорпорации назвали «выдумками» слухи о новом начальстве.

— Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи, — цитирует слова пресс-службы «Роскосмоса» РИА Новости.

Информация о скорой смене руководства появилась в некоторых Telegram-каналах. Напомним, запуск корабля «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля. В экипаж должны войти россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин опроверг заявление о том, что сотрудничество РФ и КНР по Луне направлено против Запада.

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