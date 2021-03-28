Контейнеровоз в Суэцком канале попробуют снять с мели без разгрузки

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Администрация Суэцкого канала продолжит попытки снять с мели сухогруз, застрявший в морском канале, не разгружая его. Об этом в воскресенье, 28 марта, рассказали в пресс-службе управления Суэцким каналом.

При этом в пресс-службе канала отметили, что конкретные сроки завершения работ по снятию сухогруза с мели назвать нельзя.

— На данный момент предпринимаются попытки добиться поставленной цели именно таким образом, — заявили в компании.

Как отметил руководитель управления делами президента Египта Усама Рабиа, глава государства «попросил быть готовыми ко всем возможным вариантам, но это не означает, что управление уже начало работать в этом направлении», сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что контейнеровоз Ever Given, следуя из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Судно заблокировало движение, в очереди застряли не менее ста судов.

В субботу, 27 марта, появились сообщения, что судно Ever Given удалось сдвинуть с места после того, как оттуда вывезли около 20 тысяч тонн песка.

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