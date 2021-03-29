Названы регионы — лидеры по средней зарплате в провинции

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге российских регионов по уровню средней заработной платы в провинции.

В целом по России номинальная средняя зарплата выросла в 2020 году на шесть процентов, в 2019 году — на 9,5 процента. В денежном выражении показатель достиг 44,4 тысяч рублей (с учетом налога на доходы физических лиц). Однако внутри регионов ситуация различается от одного населенного пункта к другому.

Эксперты рассчитали отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг за 12 месяцев 2020 года. При этом показатели Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя как городов федерального значения в рейтинге не учитывались. Ингушетия, по которой нет релевантных данных, в рейтинг также не вошла.

В ЯНАО чистая зарплата составила 99,1 тысяч рублей в месяц — это в 2,5 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах. При этом на Ямале средняя зарплата в провинции в пять раз превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг.

В Магаданской области на среднюю зарплату можно приобрети 4,3 стандартных набора, в денежном выражении показатель составляет 100,4 тысячи рублей в месяц.

Замыкает тройку Ненецкий автономный округ (4,24 стандартных набора на среднюю зарплату, 88,4 тысячи рублей). В пятерку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (3,76 набора, 73 тысячи рублей) и Сахалинская область (3,65 набора, 73,3 тысячи рублей).

Только в шести регионах зарплаты в провинции оказались выше, чем в крупных городах и столицах регионов: Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Амурская, Еврейская автономная и Курская области.

При этом примерно в половине регионов зарплаты в малых и средних населенных пунктах на 20 процентов меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах.

В Тыве, Чечне и Омской области в провинции зарплаты практически на треть меньше, чем в крупных городах, сообщает РИА Новости.

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