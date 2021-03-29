Незаконную надстройку демонтировали в центре Москвы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кривоколенный переулок, 9с3 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа надстройки, незаконно возведенной в Центральном административном округе столицы.

Самострой общей площадью 180 квадратных метров располагался в Басманном районе по адресу Кривоколенный переулок, владение 9, строение 3. Арендатор незаконно возвел надстройку на здании, тем самым увеличив площадь объекта на 180 квадратных метров.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, после обнаружения самостроя собственник получил предписание и добровольно устранил нарушение. В настоящий момент незаконная надстройка демонтирована, габариты здания приведены в соответствие с технической документацией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что незаконно возведенные бытовки снесли на юго-востоке Москвы.

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