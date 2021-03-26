Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Незаконные постройки снесли в районе Лефортово
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Незаконные постройки снесли в районе Лефортово

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Авиамоторная улица, 44с12 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа построек, незаконно возведенных в Юго-Восточном административном округе столицы.

Одноэтажная нежилая постройка и комплекс строений контейнерного типа общей площадью 100 квадратных метров располагалась в районе Лефортово по адресу улица Авиамоторная, владение 44, строение 12.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, участок под цели строительства или реконструкцию не предоставлялся. разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию не выдавались. Учитывая наличие признаков самостроя, были проведены работы по демонтажу незаконных строений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что незаконно возведенные бытовки снесли на юго-востоке Москвы.

Читайте также: Две незаконные пристройки демонтировали на территории завода в Москве

самостройснос самостроягосинспекция по недвижимости
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте