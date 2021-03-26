Незаконные постройки снесли в районе Лефортово

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Россия, Москва, Авиамоторная улица, 44с12 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа построек, незаконно возведенных в Юго-Восточном административном округе столицы.

Одноэтажная нежилая постройка и комплекс строений контейнерного типа общей площадью 100 квадратных метров располагалась в районе Лефортово по адресу улица Авиамоторная, владение 44, строение 12.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, участок под цели строительства или реконструкцию не предоставлялся. разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию не выдавались. Учитывая наличие признаков самостроя, были проведены работы по демонтажу незаконных строений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что незаконно возведенные бытовки снесли на юго-востоке Москвы.

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