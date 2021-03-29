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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 марта
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 марта

Татьяна Плотникова

Город

В понедельник, 29 марта, погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Он принес переменную облачность и отсутствие осадков.

Температура воздуха в Москве составит семь-девять градусов, в Московской области ожидается до десяти градусов тепла.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 763 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 30 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды на наступившей неделе.

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