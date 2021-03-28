«Дождь вперемешку со снегом»: москвичей предупредили об ухудшении погоды на следующей неделе

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Москву ожидает возвращение мокрого снега с дождем. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 28 марта.

По словам синоптика, ближайшие двое суток жители столицы смогут наслаждаться комфортной весенней погодой с температурой 8–10 градусов. Однако 31 марта ожидается мокрый снег с дождем.

— Особенно это будет наблюдаться в ночь на 31-е и в утренние часы, дождь вперемешку с мокрым снегом, от этого будут и гололедные явления, — приводит слова синоптика РИА Новости.

Также Тишковец отметил, что на следующий день, 1 апреля, ожидаются короткие дожди ипотепление. Днем будет 8–13 градусов.

— В четверг, 1 апреля, пройдут короткие дожди, днем будет потепление — плюс 8–13 градусов. Второго апреля ожидается небольшой дождь, ночью смешанные осадки с мокрым снегом и ноль — плюс 5 градусов, а днем плюс 5–10, — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что 3 апреля опять немного похолодает и будут небольшие осадки, температура плюс 4–8 градусов.

Также Тишковец отметил, что смешанные осадки выпадут в ночь на 2 и 4 апреля.

Читайте также: Москвичам пообещали «коралловый» апрель с температурой выше нормы