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Четырехлетний мальчик отравился нефтепродуктами в Подмосковье
Фото: mos.ru

Четырехлетний мальчик отравился нефтепродуктами в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия

Четырехлетнего мальчика из Лобни госпитализировали в столичную больницу с отравлением нефтепродуктами. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что ребенок выпил нефтепродукт у себя дома. В настоящий момент он проходит лечение в токсикологическом отделении московской больницы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

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