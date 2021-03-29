Четырехлетний мальчик отравился нефтепродуктами в Подмосковье
Четырехлетнего мальчика из Лобни госпитализировали в столичную больницу с отравлением нефтепродуктами. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что ребенок выпил нефтепродукт у себя дома. В настоящий момент он проходит лечение в токсикологическом отделении московской больницы.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.
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