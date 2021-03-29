Иммунолог развеял мифы по поводу противопоказаний к вакцинации от COVID-19

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Онкология, перенесенный инфаркт, диабет и высокое давление, если они не находятся в фазе обострения, не являются противопоказаниями к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил иммунолог и руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов.

— Безусловно. Если сейчас процесс у вас не активный, если вы в состоянии ремиссии, вне острого процесса, то не просто можно, а нужно, потому что любая инфекция только ослабит ваш организм и даст раку шанс на развитие, — заявил Семенов.

Аналогичный совет он дал тем, кто находится в возрасте старше 60 лет, уточнив, что хронические заболевания человека во время вакцинации должны находиться вне острого процесса.

То же, по мнению врача, относится к диабету или ДЦП.

Медик уточнил, что в будущем вакцинация примет сезонный характер. Через определенное время вакцину можно будет подбирать индивидуально, в зависимости от состояния здоровья человека, но «сейчас не до выбора».

Семенов порекомендовал россиянам в условиях пандемии поставить любую доступную вакцину от коронавируса.

Он уточнил, что «все вакцины более или менее одинаково безопасны, все вакцины более-менее одинаково не дают никаких нежелательных эффектов».

По словам Семенова, возможность незначительных реакций после вакцинации — лишь «маленькие жертвы» на фоне смертельной опасности коронавируса, сообщает ТАСС.

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