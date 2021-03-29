Начальная школа с детским садом появится в районе Нагатинский Затон

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, проспект Андропова, 9Бс2 Карта всех событий

В районе Нагатинский Затон будет построена начальная школа с детским садом. Об этом в понедельник, 29 марта, заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, проектную документацию уже согласовали. Образовательные организации разместят в трехэтажном здании по адресу проспект Андропова, владение 9/2. Так, детский сад по проекту вмещает 50 воспитанников.

— Кроме того, в здании расположится блок начальных классов, рассчитанный на 150 мест: по две параллели для первых–вторых классов и одна параллель для третьих–четвертых классов. Также учебное заведение будет полностью приспособлено для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, — подчеркнул Леонов.

В детском саду обустроят раздевалки, комнаты и спальни, а также полноценный буфет и туалетные помещения. Специалисты оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога, кладовку и пост охраны.

В начальной школе предусмотрены шесть учебных кабинетов, место для группы продленного дня. Также в учреждении будут физкультурный зал, инвентарная, комната инструктора и раздевалки для мальчиков и девочек. Во время проведения общешкольных мероприятий спортзал будет трансформироваться в актовый зал на 90 мест. В школе обустроят информационный центр с зоной для читательских мест и медиатекой.

Территория вокруг образовательного учреждения будет благоустроена. Специалисты установят скамьи, ограждения, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Также оборудуют площадки для занятий физкультурой, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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