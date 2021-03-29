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Советник президента Египта подтвердил начало навигации на Суэцком канале
Фото: Youtube / Россия 24

Советник президента Египта подтвердил начало навигации на Суэцком канале

Виктория Родимкина

В мире

Ответственность за инцидент с контейнеровозом, который ранее заблокировал Суэцкий канал, лежит на капитане судна. Об этом заявил советник президента Египта, адмирал Мохаб Мамиш в понедельник, 29 марта.

По его словам, также к инциденту привели неблагоприятные погодные условия.

На данный момент на Суэцком канале началась навигация, заявил советник президента. Он отметил, что правительство Египта потребует компенсации от владельцев контейнеровоза.

— Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов, — сказал Мохаб Мамиш.

При этом Египет не будет вносить конструктивные изменения в русло Суэцкого канала. Власти заявили, что канал полностью безопасен, передает РИА Новости.

Напомним, судно, которое направлялось из Китая в Нидерланды, село на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по водной артерии. С тех пор работа по его освобождению шла круглосуточно. Специалисты проводили дноуглубительные работы, позже к делу подключилось более 15 буксиров. Судно удалось снять с мели в ночь на 29 марта.

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ЕгипетсудноСуэцкий канал
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