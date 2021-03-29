«Это большая потеря для нас»: главный редактор «Веселых картинок» рассказала, какой была Татьяна Андросенко

Фото: редакция журнала «Мурзилка»

Главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко защищала интересы доступной печати для детей, и ее кончина является большой утратой для россиян. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала главный редактор «Веселых картинок» Инна Антипенко.

— Не могу сказать, что мы были близко знакомы, но некоторое время работали в одном здании. Она была уникальным человеком. Она пришла не профессиональным журналистом, не редактором, но была настолько вовлечена в детскую тему, была настолько неравнодушным человеком! Она очень неравнодушный и целеустремленный человек… Она защищала интересы детской печати и доступной печати для детей. Это большая потеря для нас, — сказала Антипенко.

Ранее сообщалось, что генеральный директор, главный редактор журнала «Мурзилка», писательница, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Андросенко скончалась на 75-м году жизни в понедельник, 29 марта, после продолжительной болезни. Андросенко стояла во главе журнала более 30 лет — с 1985 года.

«Мурзилка» — советский, а с 1991 года российский ежемесячный литературно-художественный журнал для детей от 6 до 12 лет. Он издавался с 1924 года.

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