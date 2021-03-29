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«Страшный вызов»: Пушков оценил рост напряженности в отношениях США и Китая
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Страшный вызов»: Пушков оценил рост напряженности в отношениях США и Китая

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Между США и Китаем возникает все более явная конфронтация. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, западный мир во главе с США не сможет достичь соглашения с Китаем о новом мировом порядке. В настоящее время Пекин является не партнером, а «страшным вызовом и огромной угрозой» для Вашингтона.

Пушков подчеркнул, что сделка между двумя странами невозможна, потому что США не готовы учитывать интересы Китая.

— Сделка предполагает учет интересов партнера, а для правящих ныне сил в США это анафема. Они верят только в те сделки, когда к голове контрагента приставлено дуло их кольта, а такая сделка с Китаем невозможна, — отметил сенатор.

Ранее президент США Джо Байден назвал цель идеологической борьбы с Россией и Китаем.

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Алексей ПушковСШАКитай
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