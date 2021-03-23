Сенатор Пушков объяснил нагнетание истерии Запада из-за Калининграда

Алексей Пушков высказал свою точку зрения / Фото: пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков высказал свою точку зрения по поводу возможных причин нагнетания истерии на Западе из-за «военной угрозы», которая якобы исходит из российского Калининграда. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик считает, что США и НАТО делают это для расширения присутствия в Восточной Европе.

— США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию; а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу, — написал сенатор.

Он также отметил, что игнорирование темы Калининграда может поставить вопрос о целесообразности существования НАТО, у альянса исчезнет смысл существования.

В начале марта польский генерал описал возможный сценарий войны РФ и НАТО за Калининград. Он отметил, что в случае военных действий в регионе основную роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района.

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