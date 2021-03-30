Администрация Суэцкого канала рассказала о работах по устранению «пробки» из судов

Фото: suezcanal.gov.eg

Образовавшийся в Суэцком канале затор из судов планируют устранить в ближайшие три — три с половиной дня. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказали в администрации Суэцкого канала.

Как рассказал глава администрации Усама Рабиа, инцидент с контейнеровозом Ever Given, который застрял в канале и нарушил движение судов, является случайностью Она могла произойти по ряду причин, включая технические факторы и человеческую ошибку.

— Тысячи кораблей проходят канал регулярно и таких происшествий не возникало. Нынешний инцидент — случайность, — отметил Рабиа.

В настоящее время на северном и южном входах в канал, а также в Большом Горьком озере стоят 422 судна, рассказал глава администрации Суэцкого канала. Он также заявил, что после устранения затора канал будет работать в круглосуточном режиме, сообщается на официальном сайте Суэцкого канала.

Напомним, судно, которое направлялось из Китая в Нидерланды, село на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по водной артерии. С тех пор работа по его освобождению шла круглосуточно. Специалисты проводили дноуглубительные работы, позже к делу подключились более 15 буксиров.

Вечером 29 марта было объявлено, что контейнеровоз Ever Given снят с мели. Навигация возобновилась в 19:00 по московскому времени.

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