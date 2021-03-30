В Роспотребнадзоре оценили риск весеннего роста заболеваемости COVID-19

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией весной в России до уровня осени 2020 года маловероятен. Об этом во вторник, 30 марта, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист отметила, что суточные колебания заболеваемости возможны, поскольку «незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19».

Однако рост заболеваемости коронавирусом в течение весны вряд ли достигнет показателей осеннего пика, считает Пшеничная.

Представитель Роспотребнадзора напомнила, что многие сезонные вирусы более активно размножаются при прохладной влажной погоде с перепадами температур, характерной для весны и осени. Теоретически подобного можно ожидать и от COVID-19, однако в эпидемическом процессе наметился четкий тренд к снижению заболеваемости.

Эксперт объяснила данную тенденцию соблюдением мер профилактики коронавируса и масштабной вакцинацией населения, что ведет к повышению уровня «иммунной прослойки». Помимо этого часть россиян приобрела иммунитет к коронавируса естественным путем.

При этом Пшеничная подчеркнула, что необходимо и далее придерживаться противоэпидемических мер, чтобы сохранить тенденцию к снижению заболеваемости и избежать ее всплесков весной.

— Тогда ближе к лету сможем достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее стало известно, что около полумиллиона человек привились от коронавируса в Подмосковье.

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