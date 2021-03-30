Библиотеки СИЗО столичного региона получили 2,5 тысячи книг по благотворительной акции

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Фонды библиотек следственных изоляторов Москвы и Московской области получили 2,5 тысячи книг в рамках благотворительной акции «Твои друзья - книги», которую проводит центр общественных связей Федеральной службы исполнения наказаний России. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках благотворительной акции все желающие могут безвозмездно передать СИЗО столичного региона книги. С соответствующей инициативой выступили генеральный директор одного из крупнейших российских издательств «Вече» Леонид Палько и директор Государственного музея истории ГУЛАГа, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Роман Романов.

При этом издание «Вече» передало СИЗО около полутора тысяч книг, Государственный музей истории ГУЛАГа отправит в учреждения исправительной системы сотню тематических комплектов по десять книг, включающих научные издания, мемуары, документальную прозу и стихи.

Новые книги уже переданы в камеры СИЗО подозреваемым и обвиняемым, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что День космонавтики отметят большим фестивалем в Российской государственной детской библиотеке. Весенний форум пройдет с 9 по 11 апреля.

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