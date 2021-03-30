Названы регионы, жители которых чаще копят деньги

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа чаще других россиян откладывают деньги «на черный день». Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Росгосстрах жизнь», опубликованные во вторник, 30 марта.

В ЯНАО, а также Красноярском и Хабаровском краях накопления делают свыше 90 процентов жителей.

Реже всего копят деньги в Тюменской области (11 процентов), в Кабардино-Балкарии (20 процентов) и в Псковской области (25 процентов).

В целом по России делают сбережения «на черный день» либо планируют их делать 46 процентов опрошенных. Среди пожилых респондентов в возрасте от 60 лет их доля выше всего (52,5 процента).

Вторая по популярности цель накоплений — иметь определенную сумму денег, чтобы тратить их на пенсии. Об этом заявили 18,5 процента респондентов в старшей возрастной категории.

Среди участников исследования до 60 лет «на всякий случай» копят 40,6 процента, а 23,3 процента откладывают деньги на крупную покупку или образование детей.

Еще 15,8 процента опрошенных делают накопления на покупку недвижимости, отдых, автомобиль. 9,8 процента респондентов откладывают деньги, чтобы было на что жить на пенсии, а девять процентов хотят получать доход и чтобы их деньги работали, сообщает ТАСС.

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