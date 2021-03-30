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Восемь незаконных построек снесли на западе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Восемь незаконных построек снесли на западе Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, посёлок Внуково, Центральная улица, 21Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа восьми построек, незаконно возведенных в Западном административном округе столицы (ЗАО).

Самострой общей площадью 369 квадратных метров располагался в районе Внуково по адресу Центральная улица, рядом с владением 21Б, строение 1. Самострой был выявлен на земельном участке площадью восемь тысяч квадратных метров в ходе мониторинга территории.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, объекты были размещены неправомерно. Земля под стройку не предоставлялась, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию не оформлялись.

В связи с этим были приняты меры по пресечению незаконного использования земельного участка и сносу самостроя, осуществляется вывоз мусора, территорию приводят в порядок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы выявили 35 нарушений в земельно-имущественной сфере. Всего было проведено 134 контрольно-инспекционных мероприятия, в результате зафиксировано пять объектов самостроя общей площадью порядка 379 квадратных метров.

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