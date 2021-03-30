Восемь незаконных построек снесли на западе Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, посёлок Внуково, Центральная улица, 21 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа восьми построек, незаконно возведенных в Западном административном округе столицы (ЗАО).

Самострой общей площадью 369 квадратных метров располагался в районе Внуково по адресу Центральная улица, рядом с владением 21Б, строение 1. Самострой был выявлен на земельном участке площадью восемь тысяч квадратных метров в ходе мониторинга территории.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, объекты были размещены неправомерно. Земля под стройку не предоставлялась, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию не оформлялись.

В связи с этим были приняты меры по пресечению незаконного использования земельного участка и сносу самостроя, осуществляется вывоз мусора, территорию приводят в порядок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы выявили 35 нарушений в земельно-имущественной сфере. Всего было проведено 134 контрольно-инспекционных мероприятия, в результате зафиксировано пять объектов самостроя общей площадью порядка 379 квадратных метров.

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