За последние сутки в России выявили 8277 новых случаев COVID-19

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 84 субъектах России было обнаружено 8277 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 30 марта.

Клинических проявлений болезни не имели 12,2 процента больных. Полностью вылечились 9588 человек, при этом скончалось 409 граждан.

Всего за время пандемии в стране выявлено 4 536 820 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 442 смерти, вылечились 4 155 996 человек.

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