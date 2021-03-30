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Рекордное число пассажиров проехало за сутки на МЦД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Рекордное число пассажиров проехало за сутки на МЦД

Виктория Родимкина

Транспорт

На Московских центральных диаметрах (МЦД) 29 марта проехало свыше 575 тысяч пассажиров, что стало рекордным показателем с момента запуска МЦД. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 30 марта.

Предыдущее рекордное число пассажиров на МЦД равнялось 568 тысячам.

Заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов уточнил, что за минувшую неделю пассажиропоток на МЦД увеличился на 10 процентов.

— МЦД не только смогли первыми полностью восстановить пассажиропоток после пандемии, но и установили новый рекорд, в очередной раз показав актуальность для жителей Москвы и ближнего Подмосковья, — сказал Максим Ликсутов.

Он поблагодарил пассажиров, выбирающих МЦД. Заммэра добавил, что диаметры являются молодым, но быстроразвивающимся видом городского транспорта.

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пассажиропотокновый рекордМЦД
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