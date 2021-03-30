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Футбольный клуб «Спартак» потерял за год 10 процентов выручки
Фото: Официальный аккаунт московского «Спартака» в Twitter

Футбольный клуб «Спартак» потерял за год 10 процентов выручки

Полина Долганова

Спорт

Выручка футбольного клуба «Спартак» за год пандемии упала почти на 10 процентов. Об этом сообщает Интерфакс.

Показатель прибыли у АО «ФК «Спартак-Москва» по итогам прошлого года составил 4,87 миллиарда рублей. В 2019 году — 5,4 миллиарда рублей.

За 2020 год убыток организации вырос с 803,6 миллиона рублей до 1,93 миллиарда. Это рекордный для клуба ущерб с 2011 года. Тогда «Спартак» потерял 1,2 миллиарда рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что главным тренером команды этим летом станет Торстен Финк.

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