Футбольный клуб «Спартак» потерял за год 10 процентов выручки

Фото: Официальный аккаунт московского «Спартака» в Twitter

Выручка футбольного клуба «Спартак» за год пандемии упала почти на 10 процентов. Об этом сообщает Интерфакс.

Показатель прибыли у АО «ФК «Спартак-Москва» по итогам прошлого года составил 4,87 миллиарда рублей. В 2019 году — 5,4 миллиарда рублей.

За 2020 год убыток организации вырос с 803,6 миллиона рублей до 1,93 миллиарда. Это рекордный для клуба ущерб с 2011 года. Тогда «Спартак» потерял 1,2 миллиарда рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что главным тренером команды этим летом станет Торстен Финк.

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