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В Кремле рассказали, что поставки вакцин за границу зависят от масштаба производства
Фото: sxc.hu

В Кремле рассказали, что поставки вакцин за границу зависят от масштаба производства

Полина Долганова

Политика

Поставки российских вакцин от коронавируса за рубеж будут увеличиваться по мере наращивания производства и удовлетворения спроса внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил в разговоре с журналистами, что российская вакцина «Спутник V» пользуется популярностью за границей.

— Спрос на российские вакцины велик, за границей велик спрос на российскую вакцину «Спутник V», несмотря ни на что имидж этой вакцины и доверие к этой вакцине абсолютно безупречны, и это оправданно — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировала Республика Мали.

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