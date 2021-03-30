В Кремле рассказали, что поставки вакцин за границу зависят от масштаба производства

Фото: sxc.hu

Поставки российских вакцин от коронавируса за рубеж будут увеличиваться по мере наращивания производства и удовлетворения спроса внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил в разговоре с журналистами, что российская вакцина «Спутник V» пользуется популярностью за границей.

— Спрос на российские вакцины велик, за границей велик спрос на российскую вакцину «Спутник V», несмотря ни на что имидж этой вакцины и доверие к этой вакцине абсолютно безупречны, и это оправданно — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировала Республика Мали.

Читайте также: Песков рассказал, почему россияне не спешат прививаться от COVID-19