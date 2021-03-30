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В Минздраве рассказали о возможной третьей волне коронавируса в России
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Минздраве рассказали о возможной третьей волне коронавируса в России

Ксения Монахова

Здоровье

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России говорят о возможной третьей волне пандемии. Об этом во вторник, 30 марта, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

— К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года. И сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течения заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции, — подчеркнула Семенова в рамках конференции «Неделя медицинского образования».

Она добавила, что в стране проводятся все возможные меры для того, чтобы не допустить начала третьей волны коронавируса. По ее словам, сохраняется надежда на то, что в ближайшие несколько месяцев популяционный иммунитет жителей страны будет достигнут, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что результаты почти 100 процентов тестов на COVID-19 в России выдают в течение 48 часов.

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иммунитетпандемиякоронавирус
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