Более 340 детей-пешеходов пострадали на столичных дорогах в 2020 году

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Более 340 детей-пешеходов пострадали на дорогах Москвы за прошлый год, из них только у 75 несовершеннолетних имелись светоотражающие элементы на одежде. Об этом сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции Москвы Любовь Высоцкая во вторник, 30 марта.

По ее словам, в темное время суток в 2020 году на дорогах пострадали 69 несовершеннолетних.

— В текущем году в вечерние и ночные часы пострадали 10 детей за два месяца, из которых шесть детей были без светоотражающих элементов, — сказала Любовь Высоцкая.

Она отметила, что данные об авариях показывают, что дети и взрослые недостаточно осведомлены о важности светоотражающих элементов. При этом представитель Госавтоинспекции заявила, что в прошлом году на дорогах пострадали свыше 2,5 тысячи пешеходов, еще 149 человек погибли, сообщает РИА Новости.

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