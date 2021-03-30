Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Глава ВОЗ призвал расследовать версии о лабораторной утечке коронавирусной инфекции
Фото: twitter.com/DrTedros

Глава ВОЗ призвал расследовать версии о лабораторной утечке коронавирусной инфекции

Ксения Монахова

В мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призывает проводить дальнейшие расследования версий об утечке коронавирусной инфекции из лаборатории.

По его словам, выводы о том, что утечка вируса из лаборатории является наименее вероятной гипотезой, недостаточно обширны. Он отметил, что для дальнейшего расследования дела могут понадобиться дополнительные миссии с участием специальных экспертов.

— Группа также посетила несколько лабораторий в Ухане и рассмотрела возможность того, что вирус попал в человеческую популяцию в результате лабораторного инцидента. Однако я не считаю, что эта оценка была достаточно обширной. Для получения более надежных выводов потребуются дополнительные данные и исследования, которые я готов развернуть, — приводит слова Гебрейесуса РИА Новости.

Ранее эксперты ВОЗ проводили исследования в Китае с 14 января 2021 года. Согласно докладу международной группы экспертов организации о визите в китайский Ухань для выявления происхождения COVID-19, утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор смягчил требования по охвату населения тестированием на COVID-19

ВОЗпандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета Гагарина: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в