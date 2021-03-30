Глава ВОЗ призвал расследовать версии о лабораторной утечке коронавирусной инфекции

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призывает проводить дальнейшие расследования версий об утечке коронавирусной инфекции из лаборатории.

По его словам, выводы о том, что утечка вируса из лаборатории является наименее вероятной гипотезой, недостаточно обширны. Он отметил, что для дальнейшего расследования дела могут понадобиться дополнительные миссии с участием специальных экспертов.

— Группа также посетила несколько лабораторий в Ухане и рассмотрела возможность того, что вирус попал в человеческую популяцию в результате лабораторного инцидента. Однако я не считаю, что эта оценка была достаточно обширной. Для получения более надежных выводов потребуются дополнительные данные и исследования, которые я готов развернуть, — приводит слова Гебрейесуса РИА Новости.

Ранее эксперты ВОЗ проводили исследования в Китае с 14 января 2021 года. Согласно докладу международной группы экспертов организации о визите в китайский Ухань для выявления происхождения COVID-19, утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна».

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