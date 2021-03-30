Тело женщины обнаружили в опрокинувшемся судне в Ленинградской области

Фото: tambov.gov.ru

Водолазы нашли тело второго погибшего в опрокинувшемся судне в Ленинградской области. Об этом ТАСС рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации во вторник, 30 марта.

Вторым погибшим оказалась женщина. Ранее водолазы обнаружили тело мужчины.

Напомним, рыболовный траулер «Скорпион» завалился на борт в Отрадном (Кировский район Ленинградской области — прим. «ВМ»). Шестеро человек выбрались самостоятельно. По факту опрокидывания судна возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Читайте также: Полиция задержала мужчину, ходившего по путям на станции метро «Баррикадная»