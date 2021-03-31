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«Какая красивая»: Брежнева опубликовала редкие фото старшей дочери
Вера Брежнева разместила архивные снимки с наследницей / Фото: Youtube / FAMETIME TV

«Какая красивая»: Брежнева опубликовала редкие фото старшей дочери

Юлия Курганова

Звезды

Певица Вера Брежнева поздравила старшую дочь Соню Киперман с днем рождения. Девушка родилась в гражданском союзе певицы со спортсменом Виталием Войченко. Артистка на своей странице в социальной сети Instagram разместила редкие снимки наследницы.

— 20 лет назад мы встретились, и это было мое самое первое настоящее осознанное счастье! Моя первая доченька, первая правнучка, внучка и племянница в нашей семье! Мой смысл, моя мотивация, мой учитель и моя бесконечная любовь. С днем рождения, мой ангел! — написала Брежнева в посте.

Многочисленные поклонники звезды отметили, что дочь певицы выросла очень красивой и пожелали ей счастья.

«Какая красивая девочка»; «Будь счастлива, мамина любовь»; «С днем рождения Соню! Она у вас такая красавица!» — написали фолловеры.

Напомним, для Веры Брежневой Виталий Войченко был первой любовью, но до ЗАГСа пара не дошла. Их дочь носит фамилию первого законного супруга певицы, Михаила Кипермана. Бизнесмену Брежнева тоже подарила наследницу Сару, которая родилась в 2009 году. В третьем браке сКонстантином Меладзе у артистки детей нет.

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