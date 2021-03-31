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Дом усадьбы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры отреставрируют
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дом усадьбы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры отреставрируют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Воронцовская улица, 19Ас2Карта всех событий

Здание главного дома усадьбы бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры будет отреставрировано, работы проведут в рамках программы «1 рубль за 1 квадратный метр».

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что победитель торгов в течение пяти лет проведет работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Также он должен приспособить его для современного использования.

— Одноэтажное кирпичное здание с цокольным и антресольным этажами представляет собой бывший жилой дом небольшой купеческой усадьбы первой половины XIX века, — сказал заммэра.

Владимир Ефимов добавил, что участие в торгах могут принять любые физические или юридические лица, в том числе предприниматели.

Здание бывшей усадьбы находится по адресу Воронцовская улица, дом № 19а, строение 2. Оно имеет свободное функциональное назначение. После реставрации там можно открыть офис, досуговое или образовательное учреждение, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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