Дом усадьбы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры отреставрируют
Здание главного дома усадьбы бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры будет отреставрировано, работы проведут в рамках программы «1 рубль за 1 квадратный метр».
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что победитель торгов в течение пяти лет проведет работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Также он должен приспособить его для современного использования.
— Одноэтажное кирпичное здание с цокольным и антресольным этажами представляет собой бывший жилой дом небольшой купеческой усадьбы первой половины XIX века, — сказал заммэра.
Владимир Ефимов добавил, что участие в торгах могут принять любые физические или юридические лица, в том числе предприниматели.
Здание бывшей усадьбы находится по адресу Воронцовская улица, дом № 19а, строение 2. Оно имеет свободное функциональное назначение. После реставрации там можно открыть офис, досуговое или образовательное учреждение, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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